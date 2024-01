"Goodbye Deutschland"-Paar will mit Protein-Eis Hollywood erobern

Breits jetzt gehören einige Promis zu den Kunden von Stephanie und Alessandro Bonaventura. Die beiden führen zwei Eisläden in Los Angeles. Doch nun will das "Goodbye Deutschland"-Paar noch mehr. Mit ihrem Protein-Eis soll das große Geschäft gemacht werden.

"Du hast nur diesen einen Schuss – und der muss sitzen", fasste "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Alessandro Bonaventura (50) in der VOX-Dokusoap die große Chance zusammen, die sich ihm und Ehefrau Stephanie (45) bot. Ihre beiden Eisläden in Los Angeles liefen zwar gut – Hollywood-Kundschaft wie Jennifer Garner (51) oder Jimmy Kimmel (56) inklusive -, doch etwas mehr Umsatz wäre durchaus wünschenswert.

Dabei käme eine Finanzspritze dem Paar, das 2011 in die USA ausgewandert war und nun mit den Söhnen Matteo (15) und Lucian (6) in Kalifornien lebte, gerade recht. Denn nicht nur, dass der ungewöhnlich verregnete Sommer für finanzielle Einbußen sorgte: Einer ihrer Läden war nachts von einem Unbekannten überfallen worden, entstanden war dabei ein Schaden von 5000 Dollar, umgerechnet rund 4600 Euro! Dass die Gegend immer gefährlicher zu werden schien, machte Stephanie große Sorgen: Abends gehe sie nur noch mit Pfefferspray vor die Tür.

Eine mögliche Geschäftsbeziehung?

Es sah ganz danach aus: "Hammer" fand er Geschmack und vor allem Konsistenz der Eiscreme. Bei ihren eigenen Versuchen, Eiweiß-Eis herzustellen, waren sie nämlich gescheitert: zu hart, zu kristallig sei es geraten. Tatsächlich ist es gar nicht so leicht, die zart schmelzende Cremigkeit zu erzeugen, die Genießerinnen und Genießer an Eis so lieben: "Da haben wir auch sehr lange dran getüftelt", bestätigte Stephanie. "Was habt ihr da drin – Schnaps?", vermutete Andreas, wohlwissend, dass dem natürlich nicht so ist.