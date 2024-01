TV-Premiere von "Caren Miosga": So reaierte das Publikum auf den neuen Polit-Talk

Am Sonntag feierte Caren Miosga die erste Ausgabe ihres Polittalks. Die Reaktionen im Netz ließen nicht lange auf sich warten. Wie kam das neue Format und die Moderatorin beim Publikum an?

Nach 16 Jahren und 553 Sendungen verabschiedete sich Anne Will im vergangenen Dezember vom ARD-Publikum. Am Sonntagabend trat Nachfolgerin Caren Miosga in die Fußstapfen von Will und übernahm den begehrten Sendeplatz um 21.45 Uhr.

Mit dem CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz, "Zeit"-Journalistin Anne Hähnig und Soziologie-Professor Armin Nassehi sprach die Moderatorin in ihrer ersten Sendung über die CDU – unter dem Oberthema "Merz richtet die CDU neu aus – wird Deutschlands Zukunft konservativ?" Vorab hatte Miosga im Interview mit dem "Spiegel" verlauten lassen, "keinen Krawall inszenieren" zu wollen. Nach Meinung vieler Beobachter ist dies in der ersten Ausgabe von "Caren Miosga" geglückt.

Auch auf Threads zeigte sich das ARD-Publikum begeistert vom neuen Talk. "Caren Miosga ist jetzt schon besser als Anne Will all die Jahre. Tolle Fragen!", schwärmte eine Nutzerin. "Großartiger Start für Caren Miosga – tolles Format, sehr relevante Inhalte, gutes Niveau und vor allem auch eine gute Diskussionskultur!", befand ein Zuschauer.

Zu sehen sein soll "Caren Miosga" an insgesamt 30 Sonntagen im Jahr um 21.45 Uhr im Ersten und anschließend in der ARD Mediathek. Bereits nach der dritten Ausgabe wird sich Miosga jedoch in ihre erste Pause verabschieden: Am 11. und 18. Februar zeigt das Erste statt der Talkshow neue Folgen der Krimireihe "Brokenwood – Mord in Neuseeland".