Pietro Lombardi veröffentlicht Kontostand: "Ich war so kaputt im Kopf. Ich habe so viel Geld verprasst"

In der seit 2022 abrufbaren Dokumentation "Pietro Lombardi: Familie, Glaube, Liebe" (bei RTL+) gab Lombardi zudem Einblicke in sein jahrelang allzu lockeres Finanzgebaren ein. "Ich habe Geld verdient und ausgegeben. Wenn ich 5.000 Euro verdient habe, dann waren sie am nächsten Tag auch weg." Rückblickend schüttelte er über sich selbst den Kopf: "Ich war so kaputt im Kopf. Ich habe so viel Geld verprasst, dass ich heute sage: Da hätte ich mir noch drei Häuser kaufen können."