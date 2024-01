"Nord bei Nordwest – Die letzte Fähre": Kritik zur ungewöhnlichen Folge mit Hinnerk Schönemann

Ein höchst ungewöhnlicher Fall erwartet Tierarzt und Kommissar Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) im 23. Film der NDR-Krimireihe "Nord bei Nordwest": Bei einer Schießerei mit dem kürzlich aus dem Gefängnis geflohenen Mörder Wigald Tomke (Milton Welsh) wird Jacobs lebensbedrohlich verletzt. Oder war am Ende alles nur ein böser Albtraum? Das jedenfalls lässt der Film "Die letzte Fähre" (Regie: Judith Kennel, Buch: Niels Holle) Publikum wie Kommissar zunächst glauben. Immerhin erwacht Hauke quicklebendig auf seinem Hausboot.

Bauer Linnekogel (Badasar Calbiyik) bittet abermals um Hilfe bei der ferkelnden Sau Mechthild. Selbiges hatte er bereits in Haukes Albraum getan. Vor Ort trifft Hauke die Tierärztin, bei der es sich jedoch nicht wie sonst um Jule Christiansen (Marleen Lohse), sondern um die eigentliche Polizistin Hannah Wagner (Jana Klinge) handelt. Auf dem Revier wiederum trifft Hauke auf Jule, die zu seiner Überraschung nicht nur in voller Polizeiuniform vor ihm steht, sondern auch noch den Schlüssel zum Waffenschrank besitzt!

Als dann auch noch Kleinunternehmer Mehmet Ösker (Cem Ali Gültekin) anstelle von Frau Bleckmann (Regine Hentschel) für das Bürgermeister-Amt kandidiert, während Kriminaltechniker Martin Puttkammer (Joshy Peters) als Wirt eine Pension betreibt, ist Hauke vollends verwirrt: Was zur Hölle wird hier gespielt?

Zwischen Leben und Tod

Immerhin einen Funken Licht ins Dunkel bringt Simon Rost (Rainer Furch): "Aber Sie wurden erschossen", entfährt es Hauke beim Anblick seines ehemaligen Vorgesetzten: "So spielt nun mal das Leben", antwortet dieser: "oder soll ich sagen der Tod?" Haukes Herz, so erfährt man, konnten die Ärzte nach der anfänglichen Schießerei zwar retten, nun aber schweben er wie auch der ebenfalls verletzte Wigald Tomke zwischen Leben und Tod. Nur einer von beiden kann am Ende überleben. Wie, muss Hauke selbst herausfinden. Ihm bleibt nur wenig Zeit: "Morgen um Punkt Zwölf geht die Fähre nach drüben"...