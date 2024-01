"Comedian Harmonists": Kritik zum hochkarätig besetzten Biopic

Die Nazis in der ersten Reihe

Wenn sie zum letzten Mal in München auf der Bühne stehen, um die alten Lieder zu singen, mit denen sie die Herzen ihres Millionenpublikums erobert hatten, wenn die Frauen in Gestalt von Meret Becker und Katja Riemann, von der Kamera umflort, hinaufblicken zu ihren Stars, dann muss ein Schuft sein, wer nicht weint. In München sitzen die Nazis in der ersten Reihe und wollen noch einmal hören, was sie mit dem Ausschluss aus der Reichsmusikkammer zuvor verboten hatten.