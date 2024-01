Trauerfeier für Franz Beckenbauer live im TV: Hier finden Sie alle Infos zur Übertragung

Die Anteilnahme der Welt am Tod von Franz Beckenbauer ist überwältigend. Am 7. Januar verstarb die Fußball-Legende. Die Trauerfeier für den "Kaiser" wird live im TV übertragen.

Am 8. Januar stand Fußball-Deutschland still: Mit Franz Beckenbauer war tags zuvor der wohl größte deutsche Fußballer aller Zeiten gestorben. Seither bekundeten unzählige Fans, Wegbegleiter und Prominente ihre Trauer um den 78-Jährigen. Auch die Bundesliga zollte dem Kaiser Respekt und erwies dem "Kaiser" am vergangenen Wochenende in Form einer Schweigeminute Respekt.

"Danke, Franz" Am Freitag, 19. Januar, wird Beckenbauer in seinem fußballerischen Zuhause, der Münchener Allianz-Arena, mit einer großen Trauerfeier verabschiedet – unter dem Motto "Danke, Franz". Zahlreiche TV-Sender übertragen die Gedenkveranstaltung live im Free-TV oder im Stream. Im BR Fernsehen führt Esther Sedlaczek ab 14.10 Uhr durch das Programm, mit Beginn der Trauerfeier steigt dann auch das Hauptprogramm im Ersten ein. Wie hoch der Stellenwert Beckenbauers in der Sportlandschaft ist, zeigt die Vorverlegung des Stars des Biathlon-Einzelrennens der Frauen in Antholz (Start um 13.40 Uhr).

Bei RTL gedenkt Günther Jauch dem "Kaiser" Neben öffentlich-rechtlichen Sendern sind auch Privatsender live vor Ort. Für RTL und n-tv melden sich ab 14.50 Uhr Florian König und Günther Jauch aus München zu Wort. Bei Sky Sport News startet die Live-Berichterstattung aus der bayerischen Landeshauptstadt um 15 Uhr. Zuvor präsentieren Patrick Wasserziehr und Michael Leopold ab 14.30 Uhr den Studiotalk "Servus, Franz!". DAZN-Kunden kommen ebenso wie Internetuser bei "ran.de" und "bild.de" auf ihre Kosten. Im TV widmet zudem WELT TV ab 14.30 Uhr das Live-Programm der verstorbenen Fußball-Legende.

Bei der Trauerfeier, die um 15 Uhr beginnt, werden Reden von FC-Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß, dem amtierenden Bayern-Präsidenten Herbert Hainer, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder erwartet. Außerdem ist ein Auftritt des Münchener Opernsängers Jonas Kaufmann angekündigt, er singt den Titel "Time To Say Goodbye". Bis zu 50.000 Trauergäste haben in der Allianz-Arena Platz. Die Gedenkveranstaltung soll etwa 75 Minuten dauern.