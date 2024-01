"Peinlicher Auftakt": "Die Bachelors" sorgen im Netz für negative Reaktionen

Vieles ist neu in der beliebten RTL-Kuppelshow "Der Bachelor": In Staffel 14 schickt der Kölner Privatsender nämlich gleich zwei Rosenkavaliere nach Südafrika, um die große Liebe zu finden. Sebastian Klaus (35) und Dennis Gries (30) sind "Die Bachelors". Anders als die vergangenen Jahre treffen die Junggesellen ihre Vorauswahl bereits in Deutschland und müssen jeweils elf Frauen aus 15 Dates pro Kopf auswählen. Trotz guter Quoten sorgten die Neuerungen bei vielen Fans für Unmut, der sich am Mittwochabend im Netz entlud.

Reaktionen im Netz

Die Aufteilung in Teams nerve, schreibt ein User auf X (vormals Twitter). "Ich fand die peinlichen Begrüßungsszenen vor der Villa besser", kritisiert ein anderer. Die Szenen, in denen die aufgetakelten Teilnehmerinnen in Limousinen vorfahren, um den Rosenkavalier erstmals in Augenschein zu nehmen, wurden schmerzlich vermisst. Über das Tempo der Sendung sind sich die Zuschauerinnen und Zuschauer uneins: "Ich komme nicht mehr mit, das geht mir alles zu schnell", klagt ein User auf X. "Was für ein peinlich langweiliger Auftakt", ist hingegen bei Instagram zu lesen.