"Let's Dance"-Sieger: Diese Promis haben den Tanzpokal gewonnen

Wayne Carpendale eröffnete den Siegesreigen von „Let’s Dance“ und setzte sich dank der Unterstützung von Schlager-Papa Howard und dem Zuschauervoting im Finale gegen die von der Jury favorisierte Wolke Hegenbarth durch. Während Carpendale Junior durch die RTL-Soap „Unter uns“ bekannt wurde, war für Susan Sideropoulos, die zweite Gewinnerin, die Kult-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, das Sprungbrett. Auch die dritte Siegerin der Show, Sophia Thomalla, hat sich als Mimin versucht. Viele dürften das It-Girl aber eher aus Formaten wie „Are You The One?“ oder durch ihre erfolgreicher schauspielernde Mutter Simone kennen. Mit einer berühmten Familie kann die Gewinnerin der vierten Auflage der Tanzshow, Maite Kelly, aufwarten. Der Spross der „Kelly Family“ bewies eindrucksvoll, dass keine Idealfigur nötig ist, um erfolgreich zu tanzen.

2012 bis 2015: die Sportler kommen

Anscheinend haben Ex-Profisportler beste Tanzvoraussetzungen. So konnte die 26-fache Deutsche Meisterin in der Disziplin Rhythmische Sportgymnastik, Magdalena Brzeska, 2012 den Titel „Dancing Star“ gewinnen. Kurios: Die ehemalige Spitzenturnerin war in Runde vier bereits ausgeschieden, bekam aber wegen des Rückzugs von Gitte Hænning eine weitere Chance. Zu den überraschenden Siegern gehörte im Jahr darauf Manuel Cortez. Der Schauspieler siegte nämlich bei keiner der ersten sechs Shows. Alexander Klaws gewann sowohl die erste Auflage von „Deutschland sucht den Superstar“ als auch die siebte Staffel von „Let’s Dance“. Der Musical-Schauspieler gehört zu einer Minderheit von DSDS-Siegern, die nicht kurz nach ihrem Triumph in der Versenkung verschwanden. Erst tanzte Hans Sarpei seine Gegenspieler auf dem Fußballplatz aus, dann wurde er „Dancing Star 2015“. Vielleicht war das nach dem Erringen des DFB-Pokals der wichtigste Titel des 36-maligen ghanaischen Nationalspielers.