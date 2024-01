"Heribert": Kritik zur Komödie über einen Nerd im Haifischbecken der Tech-Unternehmen

Etwas digitales Vorwissen ist bei der Komödie empfehlenswert

Schaut man sich diese ziemlich überdrehte Koproduktion zwischen ORF und SWR an, würde man denken: Hier sind ein paar junge Nachwuchsfilmer am Werk, die den Älteren überspitzt aus ihrer Welt erzählen. Tatsächlich ist das Filmemacher-Ehepaar Elisabeth (Buch) und Andreas Schmied (Buch und Regie) aber schon deutlich in den Vierzigern. Die junge Tech- und Influencersprache, auch die schnelle Art zu inszenieren und multimedial anmutende Second- und Third-Screen-Bilder zu produzieren, bekommt das Kreativ-Duo aber ziemlich gut hin. Menschen, die mit App-Entwicklung und Digital-Startup-Kultur wenig Berührung haben, dürften öfter mal begriffsstutzig vorm Endgerät sitzen. Zumal es die bisweilen in österreichischen Zungen vorgetragenen Social Media-Kanonaden auch in Sachen Derbheit in sich haben.