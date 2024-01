Skeptische "Perfekte Dinner"-Gäste werden von veganem Menü umgehauen

Wer mit 22 Jahren aus einer Idee für Waschmittel in Großpackungen ein ganzes Start-up für nachhaltige Lebensmittel entwickelt, darf auch beim Kochen freudig experimentieren. Ebenso sei es dem 30-jährigen Unternehmer Piran gegönnt, in einer riesigen Altbauwohnung mit Flügeltüren und Blick über Kreuzberg zu residieren. Und das ganz allein: "Eigentlich wollte ich damals mit meiner Freundin einziehen. Als es dann aber kriselte, hab ich's trotzdem gemacht – die Wohnung ist einfach zu schön."

Für Allesesser Piran, dessen Großeltern einst als "Gastarbeiter" aus der Türkei einwanderten ("Klassische Schufterei, Opi in der Fabrik, Omi als Putzhilfe") ist die vegane Idee eher eine "Challenge" und auch "beruflich bedingt" – schließlich vertreibt er viele der Nüsse, Kerne und Trockenfrüchte selbst. Und so besteht das Dressing für den Caesar Salad aus einer Mischung aus Kürbis-, Cashew- und Sonnenblumenkernen, Medjool-Datteln, Sesam und Kurkuma.

Komplizierte Befruchtungsvorgänge hin oder her – beim Tiramisu aus Hafersahne, veganem Frischkäse und Pistazienmus zeigen sich alle angetan, mit einer kleinen Einschränkung von Matze: "Extrem fetthaltig." "Besser als so mancher Nachtisch beim Italiener um die Ecke", verliert Elisabeth ihre anfängliche Skepsis ("Klassiker sollte man möglichst klassisch lassen"). Auch Josipa ("Ich bin nicht gut in der Küche, aber bei mir verhungert niemand") zeigt sich "beeindruckt, dass es gar nicht vegan geschmeckt hat". Damit verdichtet sich der Verdacht, dass in Berlin einfach alles geht – sogar "ganz ohne" (Matze). Für seine persönliche Version von "ganz ohne" erhält Piran sehr gute 35 Punkte.