"ARD Wissen: Arten retten!": Kritik zur Doku über heimische, gefährdete Tierarten

Ist von bedrohten Tieren die Rede, denkt man in der Regel nicht an die hiesige Fauna. Doch auch in Deutschland stehen längst Lebewesen, wie Luchse oder die Würfelnatter, auf der Roten Liste. Einige Tierarten sind sogar komplett ausgestorben. Auf der Weltnaturschutzkonferenz in Montreal wurde beschlossen, dass bis 2030 etwa 30 Prozent der Landes- und Meeresfläche unter Schutz gestellt werden sollen. Aber wie sieht es hierzulande aus? Wieviel Wildnis geht in Deutschland? Die Doku "ARD Wissen: Arten retten!" liefert Antworten.