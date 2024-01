Tierische (R)Evolution: TV-Kritik zur ARTE-Doku über Lebensräume und Klimawandel

In der Dokureihe begibt sich Evolutionsbiologe Shane Campbell-Staton auf eine Reise rund um den Globus – von Wüsten bis zu eisigen Inseln in der Antarktis zieht es ihn. Forscherinnen und Forscher erklären vor Ort, wie sich Tiere an die neuen klimatischen Bedingungen anpassen. Bei einigen Tieren lassen Anpassungsfähigkeit und Erfindungsreichtum staunen. In Alaska ernähren sich Buckelwale mittlerweile von Junglachsen – einem Fisch, der zuvor nicht auf ihrem Speiseplan stand.