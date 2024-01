Matthias Reim: ARD-Doku gewährt private Einblicke

Eine neue ARD-Dokumentation zeigt Matthias Reim ganz privat: "Matthias Reim – Mein Leben ist Rock 'n' Roll" (zu sehen am Samstag, 13. Januar, 23.40 Uhr, im Ersten) gewährt einen exklusiven Einblick in den Alltag des Sängers. Während der Dreharbeiten wurde Reim bei seiner Arena-Tour begleitet, zudem besuchte das Filmteam Familie Reim in ihrem Haus am Bodensee. Ebenfalls im Film zu sehen: Ausschnitte vom Konzert des Schlagersängers mit Rapper Finch – und das vor 50.000 Techno-Fans.