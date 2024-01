Fußball im TV: RTL zeigt erste Zweitliga-Konferenz bereits im Januar

Tragische Krebserkrankung

Hollywood in Trauer: Sunspot-Darsteller Adan Canto mit 42 gestorben

Adan Canto wurde durch seine Rolle als Sunspot in den "X-Men"-Filmen bekannt. Am Montag verlor der 42-Jährige völlig unerwartet seinen Kampf gegen Krebs. Seine Hollywood-Kollegen sind in tiefer Trauer.

