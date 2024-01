Barack Obama erhält Emmy für Netflix-Serie

Schon wieder kann sich Barack Obama über eine Auszeichnung freuen. Seinen fünften Emmy erhielt der ehemalige US-Präsident nun für die vierteilige Netflix-Serie "Working: What We Do All Day". Den Preis erhielt der 62-Jährige für seine Erzählerrolle. Zudem wirkte auch als Produzent mit.

Bei der Verleihung der Creative Arts Emmy Awards am Sonntag durfte sich ein ehemaliger Weltpolitiker über eine Auszeichnung freuen: Ex-US-Präsident Barack Obama nahm seine mittlerweile fünfte Emmy-Trophäe entgegen. Prämiert wurde der 62-Jährige als "bester Erzähler" für seine vierteilige Netflix-Dokumentationsserie "Working: What We Do All Day", die im Mai Premiere gefeiert hatte.

Über den Sinn und die Art und Weise der Arbeit Obama übernahm bei dem Projekt nicht nur die Rolle des Erzählers, sondern koproduzierte die Serie gemeinsam mit seiner Frau Michelle. 2022 war er bereits für seine Arbeit an "Our Great National Parks" als "bester Erzähler" geehrt worden. Die Doku-Serie gibt es ebenfalls bei Netflix zu sehen.

"Working: What We Do All Day" "erforscht die Art und Weise, wie wir einen Sinn in unserer Arbeit finden und wie unsere Erfahrungen und Kämpfe uns auf einer menschlichen Ebene verbinden", ist einer Netflix-Beschreibung zu entnehmen. "Wenn wir sicherstellen, dass jeder das Gefühl hat, dass seine Arbeit respektiert wird, dass der Beitrag jedes Einzelnen gewürdigt wird und dass jeder genug Geld bekommt, um wirklich am Leben unserer Gemeinschaften teilzunehmen, stärken wir das Vertrauen zwischen uns, das alles in unserem Leben möglich macht", erklärte Obama seine Intention hinter dem Projekt im April öffentlich.

Das Ziel der Serie – inspiriert durch das 1974 erschienene Buch "Working" des Pulitzer-Preisträgers Studs Terkel – ziele darauf ab, Verständnis und Wertschätzung für die Arbeit der Menschen zu fördern.