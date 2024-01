"GNTM" 2024: Startdatum und die ersten Kandidaten der 19. Staffel!

Bester Erzähler

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama erhält Emmy für Netflix-Serie

Schon wieder kann sich Barack Obama über eine Auszeichnung freuen. Seinen fünften Emmy erhielt der ehemalige US-Präsident nun für die vierteilige Netflix-Serie "Working: What We Do All Day". Den Preis erhielt der 62-Jährige für seine Erzählerrolle. Zudem wirkte auch als Produzent mit.

MEHR