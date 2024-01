Boris Becker bekommt seine eigene Sendung

Becker, der selbst sechs Grand-Slam-Turniere gewann, führt an der Seite von Kommentator und Moderator Matthias Stach durch die Sendung "Matchball Becker" (täglich ab 11 Uhr). Auch nach Ende der australischen Night Session in Melbourne sind die beiden live auf Sendung und präsentieren die Höhepunkte des Turniertages.

Australischer Superstar ergänzt das Kommentatorenteam

Die Vor- und Nachberichterstattung wird aus München-Unterföhring übertragen. Mit dabei sind neben Boris Becker auch Eurosport-Experten wie Anke Huber, Philipp Kohlschreiber, Patrik Kühnen und Carl-Uwe Steeb. Wer bereits während des Frühstücks oder auf dem Weg zur Arbeit auf die Partien der Nacht zurückblicken möchte, der schalte gegen 8.45 Uhr ein, wenn Expertin Barbara Rittner in "First Serve Rittner" zusammen mit Moderatorin Birgit Nössing in die Analyse geht.