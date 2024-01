"Lebenslinien: Der Schreiner, der jeden Gipfel erobern will": Kritik zum Porträt von Rupert Voß

Boxschulen und Boxfabriken gibt es inzwischen wie Sand am Meer. Sie werben mithin damit, bei Jugendlichen verlorenen Ehrgeiz zu wecken, sowie Disziplin und Selbstachtung zu fördern. Doch der Schreinermeister und holzverarbeitende Industrielle Rupert Voß wollte mehr. Aus seiner Arbeit mit vielen Auszubildenden entwickelte er ein Konzept, das mithilfe der Praxis straffällig gewordene Jugendliche wieder zurück ins Berufsleben bringen und damit in die Gesellschaft integrieren sollte. Seine 2003 gegründete Work and Box Company half ihm bei einer Methodik, die auf eigenen Erfahrungen in seiner Kindheit mit einem schwierigen Vater und ignoranten Brüdern gründete.