"Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell": Kritik zur neuen Folge mit Ronan Keating und Oliver Welke

Stars werden wieder von jungen Talenten herausgefordert. Kai Pflaume kehrt mit einer neuen Ausgabe von "Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell" zurück. Dieses Mal treten Ronan Keating und Oliver Welke in einem Hör-Wettbewerb an.

Ronan Keating und Oliver Welke spitzen die Ohren

Kurios diesmal: Gleich zwei spannende Audio-Challenges stehen auf dem Programm. So muss der irische Popstar Ronan Keating, der einst als Mitglied der Band Boyzone berühmt wurde, sich einem ungewöhnlichen Hörtest stellen: Die zwölfjährige Emma fordert ihn dabei heraus, möglichst viele Radio-Hits richtig zu erkennen. Das Gemeine dabei: Die Songs werden in dreifacher Geschwindigkeit abgespielt. Keating hatte zuvor noch nie an einer deutschen TV-Spielshow teilgenommen. Die Showbranche vor Ort lernt er immer besser kennen: Zuletzt war er bekanntlich Coach bei "The Voice of Germany".