Hintergründe zur Mini-Serie „Die Lüge“

Nach der Adaption von Anthony Doerrs preisgekröntem Werk „Alles Licht, das wir nicht sehen“, präsentiert Netflix am 24. November 2023 erneut eine Serie nach Buchvorlage. Die Mini-Serie „Die Lüge“ (im Original: „En helt vanlig familj“) basiert auf dem gleichnamigen Roman des schwedischen Schriftstellers Mattias Edvardsson. Geht es nach dem Buch, erwartet die Zuschauer eine Geschichte mit zahlreichen Facetten, die tief in die Psyche der Protagonisten eintaucht. Der Roman selbst ist in drei Erzählstränge aufgeteilt: Adam, Stella und schließlich auch Ulrika geben die Geschichte nacheinander aus ihrer Perspektive wieder. Adam ist ein geschätzter Priester und liebender Familienvater, der alles daransetzt, das Ansehen seiner Familie zu bewahren. Probleme werden niemals in der Öffentlichkeit besprochen, sondern stets in den eigenen vier Wänden.