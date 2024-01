Zahnärztin serviert bei "Das perfekte Dinner" ungewöhnliche Nachspeise

Wenn das Jugendwort des Jahres 2021 auf Gesas Lieblingsfarben und dazu sinnfreie Lautmalerei trifft, befinden wir uns an Tag 3 von "Das perfekte Dinner" in Köln. Dort zerbrechen sich die von Tag 2 bei Künstlerin Kathrin erheblich verkaterten Domstadt-Gourmets über das seltsame Motto den Kopf. "Babedebupi? Das existiert nicht", so ein müder Johannes (35), während Alex (25) den Begriff "cringe" reflektiert: "Sowas wie seltsam." Fast, denn das Jugendwort des Jahres 2021 geht eher in Richtung Fremdschämen.