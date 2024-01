Lola Weippert teilt Eisbad-Experiment: "Ich hab's getan"

Im ultraknappen Bikini wagte sich Lola Weippert ins Eiswasser. Bei Minusgraden erfrischte sich die RTL-Moderatorin in einem See. Auf Instagram teilte sie das eisige Erlebnis mit ihren Fans.

"Ich hab's getan und hatte das Gefühl, meine Seele verlässt meinen Körper": Moderatorin Lola Weippert schwört auf Eisbäder. "Ich bin heute Morgen bei -5 Grad in einen komplett zugefrorenen See hineingestiegen", berichtete die 27-Jährige am Mittwoch auf Instagram. In einer Slideshow zeigte sich Weippert im Mini-Bikini in Schweden – vor, während und nach dem eiskalten Experiment.