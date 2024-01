"Rosins Restaurants – Ein Sternkoch räumt auf!": Kritik zu den neuen Folgen der 17. Staffel

Frank Rosin ist ein TV-Phänomen. Obwohl der Mann seit bald zwei Jahrzehnten mit seinen Formaten quasi omnipräsent ist – vor allem bei seinem Haussender Kabel Eins – bekommt das Publikum nicht genug vom Sternekoch und Sohn einer Pommesbudenbetreiberin. Die mittlerweile 17. Staffel des Klassikers "Rosins Restaurants – Ein Sternkoch räumt auf!" eröffnet das "rosinsche Fernsehjahr" mit drei neuen Folgen. Im Helpformat versucht der 57-jährige Ruhrpottler zum Auftakt Jacqueline (46) und Hagen (46) sowie ihrem "Westernhof" in Osterwald bei Nordhorn zu helfen. Die Betreiber stehen auf US-Küche und bieten Burger, Wraps, Spareribs und Nuggets an.

Die schmecken okay, aber das Publikum wünscht sich hier auch deutsche Kost. Vor allem Schnitzel – aber Koch Hagen möchte nicht von seinem Konzept abrücken. Klingt nach einem saftigen Konflikt mit Frank Rosin, der den Amerika-Fan wohl in gewohnt feuriger Manier und klaren Worten aufs Gleis setzen muss.

In zwei weiteren Episoden geht es dann weiter im "Naturfreundehaus Strümpfelbach" in Weinstadt (Donnerstag, 11. Januar, 20.15 Uhr) und dem "Casa di Fiore da Rosario" (Donnerstag, 18. Januar, 20. 15 Uhr) in Wachendorf bei Fürth. Auch die schwäbischen respektive fränkischen Gastronomen dort haben Probleme mit ihren Konzepten sowie der Organisation ihrer Arbeit. Doch keine Bange, ein paar Kochtipps gibt es dennoch in jeder Folge, wenn Frank Rosin die Pfannen der Gastroküchen anheizt.

Ein neues Format, das aber durchaus mit der Stoßrichtung von "Rosins Restaurants" zu tun hat, folgt nach dem Staffelende am Donnerstag, 25. Januar. Dann nämlich läuft die Pilotfolge "Rosin vs Kumptner – Das Duell". Darin streiten Rosin und sein Kumpel/Widersacher Alex Kumptner darum, den besseren Pächter für ein leerstehendes Restaurant zu finden. Die Profi-Köche coachen ihre Schützlinge bei der Bewerbung, so dass man sich das Ganze ein wenig wie "Voice of Germany" mit Kochlöffeln und konkurrierenden Gastrokonzepten vorstellen kann. Es gehe aber auch darum, so Kabel Eins, "gegen das Gastro-Sterben zu kämpfen und die eine oder andere Traditionsgaststätte retten".