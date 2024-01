Handball-Bundestrainer zur EM: „Nervös bin ich nicht“

Alfred Gislason: Nervös bin ich nicht. Ich bin schon lange genug dabei, um zu wissen, wie alles funktioniert und was auf uns zukommt. Natürlich hoffen wir bei jedem Spiel, dass sich niemand verletzt, da fiebern wir am ehesten mit. Ansonsten freuen wir uns sehr darauf, dass es losgeht!

Jetzt mal eine unschöne Annahme: Halbzeit beim Eröffnungsspiel in Düsseldorf gegen die Schweiz und die deutsche Mannschaft liegt zurück. Ist das der Supergau, wenn man so bei einem Turnier vor 50.000 Zuschauern in die Halbzeit geht?