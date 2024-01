"Der Junge muss an die frische Luft": Kritik zur Verfilmung von Hape Kerkelings Roman

Und zum anderen "Der Junge muss an die frische Luft", in der er vom tragischen Freitod seiner Mutter erzählt, der das Ende seiner Kindheit markiert. 2018 verfilmte Oscarpreisträgerin Caroline Link die vier Jahre zuvor erschienene tragisch-komische Biografie, basierend auf dem Drehbuch von Ruth Toma ("Mein Blind Date mit dem Leben"). Das Erste wiederholt die bewegende Familien- und Zeitgeschichte nun zur besten Sendezeit.

Als seine geliebte Mama (Luise Heyer), die unter einer chronischen Kieferhöhlenentzündung leidet, immer häufiger launisch ist und schließlich operiert werden muss, nimmt auch sein Leben eine tragische Wendung. Durch die Operation hat seine Mutter ihren Geruchs- und Geschmackssinn und damit ein großes Stück Lebensqualität verloren, was ihre Stimmungsschwankungen vergrößert und in einer Depression mündet. Hans-Peter lässt sich nicht beirren und versucht, der Tristesse seiner Mutter mit Humor zu begegnen.

Große Emotionen ganz leise erzählt

Am Ende will es ihm nicht mehr gelingen, sie zum Lachen zu bringen. Es gibt diese Szene im Film, als der Vater (Sönke Möhring), ohnehin ratlos angesichts der desolaten Befindlichkeit seiner Frau, auf Montage ist und Hans-Peter mit dem großen Bruder alleine zu Hause bleibt. Die Mutter geht schlafen, man ahnt, dass es nicht gut ausgeht, da sie sich müde und mit einer grausamen Teilnahmslosigkeit in die Nacht verabschiedet. Daran wird der sensible Hans-Peter sein Leben lang zu knabbern haben: "Sie hat sich nicht mal mehr zu mir umgedreht."