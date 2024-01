Darts-WM mit gigantischer Quote: Wie wird das Finale mit Wunderkind Littler?

Mittlerweile müsste klar sein, dass Darts mehr ist als ein Zeitvertreib in einer Kneipe. Ein Blick auf die Darts-WM 2024 reicht vollkommen aus: 2,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die beiden Halbfinals beim Sender Sport1 (im Schnitt 1,49 Millionen). Erstmals wurde damit die Millionen-Marke im Schnitt und die Zwei-Millionen-Marke in der Spitze gebrochen. Übertragen wurden die Spiele zwischen Luke Littler und Rob Cross sowie anschließend zwischen Luke Humphries und Scott Williams live aus dem Londoner Alexandra Palace. Starke Zahlen gab es vor allem bei der werberelevanten Zielgruppe der Männer zwischen 14 und 49 Jahren: So war Sport1 in der Primetime mit 20,3 Prozent – und am Gesamttag mit 8,2 Prozent – erneut Marktführer.