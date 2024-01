"Megacitys – Wenn es Nacht wird in Mexico City": Kritik zur dreiteilige ZDF-Doku-Reihe

"Kreativ und kämpferisch" wird es im Film von Steffanie Riess und Benjamin Daniel, der zweiten Folge einer dreiteiligen Reihe: Das ZDF-Team begibt sich in "Wenn es Nacht wird in Mexico City" auf die Spuren von Sterneköchen, Künstlern und den traditionellen Lucha Libre-Kämpfern – und das bei Nacht und Nebel. In einer Megacity mit einem ganz eigenen, düsteren Charme. Was früher ein gefürchteter Moloch war, ist heute ein beliebtes Traumziel. Faszinierende Bauten und raue Ecken – an manchen Orten lebt die Stadt für die große Show, an anderen kämpfen die Menschen noch ums Überleben. Die Megametropole hat eben einiges zu bieten.

Doch was macht die Metropole im Herzen Mexikos so besonders? Wo liegen die Schattenseiten? Die Filmemacher bringen Licht ins Dunkel. In ihrer Dokumentation gehen sie der Frage nach, inwieweit Mexiko-Stadt als Vorbild für andere Megacitys dienen kann. Dazu tauchen Riess und Daniel in eine Welt ein, in der uns vieles fremdartig erscheint. Am Feiertag Día de Muertos zum Beispiel treffen sie auf die unterschiedlichsten Menschen. So bekommen sie einen Eindruck von der Vielfalt vor Ort.