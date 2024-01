"Stars in der Manege": Kritik zum Zirkusabend mit prominenten Artisten

32 mutige Prominente wagen sich in die Manege von Circus Krone. Jörg Pilawa präsentiert als Zirkusdirektor ein vielseitiges und buntes Programm. Unter anderem ist Rúrik Gíslason dabei, der sich bei den Proben schwer verletzte. Und Luke Mockridge will das Teufelsrad zu bezwingen.

Stars in der Manege Show • 02.01.2024 • 20:15 Uhr

Mit "Stars in der Manege" ließ SAT.1 vergangenes Jahr eine schon lange totgeglaubte Fernsehtradition wieder auferstehen. Kurz nach dem Jahreswechsel kehrt das kunterbunte Promi-Zirkustreiben auch in diesem Jahr ins Fernsehen zurück: Zirkusdirektor Jörg Pilawa empfängt insgesamt 32 Prominente, die in der Manege des Münchner Circus Krone ihre artistischen Geschicke unter Beweis stellen werden.

Rebecca Mir mit Feuerseilen Schauspielerin Susan Sideropoulos erklimmt unter anderem eine schwankende Leiter, während es Profi-Tänzer Massimo Sinató mit einem schwankenden Mast zu tun bekommt. Ebenfalls artistisch zeigen sich der isländische Ex-Fußballer Rúrik Gíslason und Paul Janke, der "Bachelor" des Jahres 2012.

Ob es für Alexander Klaws vergleichbar hoch hinausgeht, wird sich zeigen: Der Sänger betritt die Manege für eine Trampolin-Comedy. Für den Comedian Luke Mockridge wiederum gilt es, das Teufelsrad zu bezwingen. Mit Feuerseilen heizt die Moderatorin und Ehefrau Sinatós, Rebecca Mir, dem Publikum ein.

Die Aufzeichnung der Zirkusshow fand an vier Abenden Anfang und Mitte Dezember statt. Insgesamt wurden vier neuen Ausgaben von "Stars in der Manege" produziert. Die zweite Ausgabe folgt am Freitag, 2. Februar, um 20.15 Uhr, bei SAT.1. Ein Ausstrahlungstermin für die Folgen drei und vier steht noch nicht fest.

Schwere Verletzungen bei der Probe Während der Proben zogen sich gleich mehrere Stars mehr oder weniger schwere Verletzungen zu. Schauspieler Henning Baum und Rúrik Gíslason landeten Medienberichten zufolge sogar in der Notaufnahme: Baum riss sich beim Training die Bizeps-Sehne, Gíslason brach sich die Hand, wird allerdings trotzdem in der Manege stehen.

"Stars in der Manege" wurde erstmals am 11. April 1959, damals noch unter dem Namen "Wohltätigkeitsveranstaltung zur Rückführung der Münchner Evakuierten", im Ersten ausgestrahlt. Am 12. März 2010 gab der Bayerische Rundfunk bekannt, das Format einzustellen, ehe es im vergangenen Jahr von SAT.1 übernommen und wiederbelebt wurde.

Kritik an Circus Krone Immer wieder gerät der Traditions-Zirkus unter Kritik, da Circus Krone weiterhin mit wilden Tieren arbeitet. Tierschützer bemängeln dies seit Jahren. Da verspricht ein Abend mit menschlichen Stars gute Unterhaltung, ohne ein beklemmendes Gefühl.

Stars in der Manege – Di. 02.01. – SAT.1: 20.15 Uhr