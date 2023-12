"100 Songs, die die Welt bewegten": Kritik zum Silvester-Musik-Programm bei VOX

Warum läuft ein potenziell totgespielter Song wie "We Are The Champions" immer noch auf so vielen Siegerehrungen? Weil der Mythos von Hymnen vom Format des Queen-Epos auf einem Gemeinschaftsgefühl basiert, auf einem kollektiven Glückstaumel. Ein Song wie dieser wurde für die große Gemeinschaft und fürs Mitsingen in Stadien geschrieben. Vier Ausgaben der Musikdokureihe "100 Songs, die die Welt bewegten" werden an Silvester bei VOX wiederholt. Neben den "größten Rock- und Pop-Hymnen" werden auch die Hintergründe der "schönsten Liebeslieder", der "größten Pop-Clans" sowie das Phänomen "Musik und Rebellion" beleuchtet.