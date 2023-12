Darts-WM 2024: Alle Infos zum Spielmodus, Zeitplan, Übertragung

Fliegende Pfeile, verrückte Kostüme und ausgelassene Stimmung: Mit der Darts-Weltmeisterschaft steht ab dem 15. Dezember wieder eines der letzten Sport-Highlights des Jahres auf dem Programm. Das Turnier begeistert regelmäßig Tausende Sportfans auf der ganzen Welt und freut sich auch in Deutschland größter Beliebtheit. Hier gibt es alle Infos zur Faszination Darts-WM.

Der Ablauf Insgesamt 96 Teilnehmer treten in diesem Jahr bei der Darts-WM an und kämpfen um den Gewinn des WM-Pokals, der Sid-Waddell-Trophy. In sieben Runden (drei Vorrunden, Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale) wird der beste Dartsspieler der Welt ermittelt. Die Darts-WM wird im Satzmodus ausgetragen. Bedeutet: Pro Runde muss eine vorgegebene Anzahl Sätzen für ein Weiterkommen erreicht werden. Ein Satz besteht dabei aus drei sogenannten Legs. Ein Leg ist erzielt, sobald ein Spieler 501 Punkte auf null heruntergespielt hat.

Wer zuerst die geforderte Satzzahl einer jeden Runde erreicht, gewinnt und kommt eine Runde weiter. Mit jeder weiteren Runde sind mehr Sätze zum Gewinn notwendig. Sind es in Runde 1 noch drei Gewinnsätze, braucht es im Finale sieben gewonnene Sätze, um den Titel zu holen.

Der Zeitplan Die World Darts Championship 2024 startet am 15. Dezember 2023 und endet mit dem Finale am 3. Januar 2024. An den Weihnachtsfeiertagen und am Silvestertag wird pausiert.

Termine der Darts-WM 2024 im Überblick

1. Runde: 15. - 20. Dezember 2023

2. Runde: 15. - 23. Dezember 2023

3. Runde: 27. - 29. Dezember 2023

Achtelfinale: 29. - 30. Dezember 2023

Viertelfinale: 1. Januar 2024

Halbfinale: 2. Januar 2024

Finale: 3. Januar 2024 Die Teilnehmer und Favoriten Das Teilnehmerfeld umfasst 96 Spieler aus 24 Nationen. Mit Martin Schindler, Ricardo Pietreczko, Dragutin Horvat, Florian Hempel und Gabriel Clemens sind erstmals fünf deutsche Spieler bei der Weltmeisterschaft dabei. Letzterer erreichte beim Turnier im vergangenen Jahr überraschend das Halbfinale, verlor dort gegen den späteren Weltmeister Michael Smith.

In einem packenden Finale krönte sich Smith im vergangenen Jahr zum allerersten Mal in seiner Karriere zum Weltmeister. Der 33-jährige Engländer bezwang den favorisierten Niederländer Michael van Gerwen und gewann 7:4 nach Sätzen. Beide zählen auch dieses Jahr wieder zu den Topfavoriten auf den Titel.

Aktuell in bestechender Form ist der Engländer Luke Humphries. Der 28-Jährige gewann in diesem Jahr seine ersten, großen Darts-Turniere und belegt aktuell Platz drei der inoffiziellen Weltrangliste, die Order of Merit – hinter Smith und van Gerwen. Des Weiteren zählen der Waliser Gerwyn Price, der Schotte Peter Wright oder der Engländer Rob Cross zu den Favoriten, die allesamt schon Weltmeister waren.

Die Übertragungsrechte Die Darts-WM wird im Free-TV auf SPORT1 zu sehen sein. Wer die Weltmeisterschaft im Livestream genießen möchte, kann die Übertragung kostenlos auf sport1.de oder kostenpflichtig auf der Streamingplattform DAZN verfolgen.

Der Austragungsort Der Alexandra Palace, kurz „Ally Pally“: Das Mekka für jeden Dartsfan. Seit 2007 wird das jährliche Weltmeisterschaftsturnier in der Halle im nördlichen Londoner Stadtteil Haringey ausgetragen und ist seither ein beliebter Austragungsort bei Zuschauern, der bekannt für seine ausgelassene Stimmung ist. In die West Hall des Alexandra Palace passen bei der Darts-WM rund 3100 Zuschauer.

Das Preisgeld Insgesamt werden bei der World Darts Championship 2,5 Millionen Pfund an Preisgeldern ausgeschüttet. Der Weltmeister darf sich über den Gewinn von 500.000 Pfund (rund 580.000 Euro) freuen.