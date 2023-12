"Die verkaufte Prinzessin"-Star Judith Neumann: "Märchen erweitern den Horizont"

Eingefleischte Soap-Fans kennen Judith Neumann noch als Marie Schmidt in der RTL-Serie "Alles was zählt". Danach war sie in zahlreichen Produktionen, wie "Ich war noch niemals in New York" und "Miss Merkel – Ein Uckermark-Krimi", zu sehen. Nun entführt sie das Publikum in eine Märchenwelt: Gemeinsam mit Kristin Alia Hunold gehört sie zum Hauptcast von Matthias Steurers "Die verkaufte Prinzessin" (Montag, 25. Dezember, 15.30 Uhr). Im Interview mit der Agentur teleschau sprach die 34-Jährige nun über den Film und die Lust auf ihre märchenhafte Rolle: "Erst mal finde ich grundsätzlich Märchen ganz toll. Bei diesem fand ich spannend, dass es zwei Frauen in den Hauptrollen sind, die sich gegenseitig unterstützen, um an ihre Ziele zu kommen." Das habe sie fasziniert, so Neumann, da sie "vorher oft gegensätzliches gespielt" habe.