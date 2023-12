"Spider-Man: No Way Home": Kritik zur Free-TV-Premiere mit Tom Holland

In "Spider-Man: No Way Home" spielt Tom Holland zum letzten Mal den berühmten Spinnenmann. Erneut muss er die Welt retten - doch dieses Mal ist die Lage gefährlicher denn je. Fotoquelle: © 2021 Columbia Pictures Industries, Inc. and Marvel Characters, Inc. All Rights Reserved. | MARVEL and all related character names: © & TM 2022 MARVEL

Peter Parker (Tom Holland, links) braucht die Hilfe von Dr. Stephen Strange (Benedict Cumberbatch). Fotoquelle: © 2021 Columbia Pictures Industries, Inc. and Marvel Characters, Inc. All Rights Reserved. | MARVEL and all related character names: © & TM 2022 MARVEL / Matt Kennedy

May (Marisa Tomei) möchte in der schweren Zeit für ihren Neffen Peter (Tom Holland) da sein. Fotoquelle: © 2021 Columbia Pictures Industries, Inc. and Marvel Characters, Inc. All Rights Reserved. | MARVEL and all related character names: © & TM 2022 MARVEL / Matt Kennedy

Peter (Tom Holland) geht durch die Hölle: Die ganze Welt weiß nun, dass er Spider-Man ist. Fotoquelle: © 2021 Columbia Pictures Industries, Inc. and Marvel Characters, Inc. All Rights Reserved. | MARVEL and all related character names: © & TM 2022 MARVEL