Horror Weihnachtsfilme! Diese Weihnachtsmänner sind nicht alle nett!

Wenn die Kinder zu Weihnachten im Bett sind, können sich die Erwachsenen mit den folgenden Weihnachtsfilmen so richtig gruseln.

Dass es zu Weihnachten richtig derb zugehen kann, beweisen einige Slasher, die an den Festtagen spielen. Dazu gehört zum Beispiel „Black Christmas“ von 2019. Darin wird eine Gruppe junger Frauen kurz vor Weihnachten auf dem Campus ihrer Universität von einer maskierten Person angegriffen. Bereits 2006 gab es einen Horrorfilm namens „Black Christmas“ mit einer sehr ähnlichen Story.

Der Krampus als Horrorfigur

In Österreich, aber auch im Süden Bayerns und anderen Regionen der Alpen gehört der Krampus zum Brauchtum. Er ist der böse Gegenspieler vom Nikolaus und bestraft Kinder, die nicht brav waren. 2015 kam der US-amerikanische Film „Krampus“ in die Kinos. Darin wird die Familie Engel vom Krampus und seinen Helfern angegriffen, darunter Lebkuchenmännchen und ein riesiger Springteufel. Es folgten verschiedene weitere Filme, die den Krampus in den Mittelpunkt stellen, wie „Krampus 2 – Die Abrechnung“ von 2015 und „Krampus Unleashed“ von 2016.