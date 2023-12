Weihnachten bei den Geissens: So verbringen die Promi-Millionäre das Fest

Die meisten Menschen feiern Weihnachten im Kreis der Familie – und die Geissens bilden hier keine Ausnahme. Sie verbringen die Festtage in einem eigens dafür gekauften Chalet in den Alpen.

Dass Familie Geiss in Saus und Braus lebt, ist längst kein Geheimnis mehr. Da überrascht es wenig, dass Robert und Carmen Geiss auch die Weihnachtsfeiertage luxuriös verbringen – in einem Haus, das die Familie eigens für die Festtage besitzt.

Über Weihnachten befindet sich Familie Geiss in einem Chalet in den französischen Alpen. "Das Geile an unserem Haus in Valberg" sei Carmen Geiss zufolge, dass es "wirklich nur die Woche zu Weihnachten" genutzt werde. "Den Weihnachtsbaum baue ich nie ab. Der steht schon seit fünf Jahren – oder sechs", erklärte Carmen Geiss in einem Interview mit "Bunte".