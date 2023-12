Sorge um "Klimbim"-Star: Ingrid Steeger in Klinik eingeliefert

Werden die Singles eine Matchbox-Entscheidung verkaufen?

"Are You The One": Millionen-Angebot von Sophia Thomalla sorgt für Schnappatmung

Es ist Halbzeit auf der Dating-Insel. Das Dreier-Match wurde mit Gerrit und Tais gesprengt. Demzufolge müssen noch zwei weitere Frauen die Villa verlassen. Es trifft Nachrückerin Melanie und Pia, die ihren Auszug beide kaum fassen können. Da fließen direkt ein paar Tränen.

