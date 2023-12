Alfio De Benedictis aus "Berlin – Tag und Nacht" überraschend verstorben

So trauern Fans und Kollegen um verstorbenen "Berlin – Tag und Nacht"-Star

Auf Social Media verabschieden sich nicht nur Fans, sondern auch ehemalige Kollegen: Lutz Schweigel teilte ein Video auf Instagram, das mehrere Bilder des Verstorbenen enthält und schreibt: "Ruhe in Frieden!" Katrin Hamann, eine weitere Seriendarstellerin, kondolierte in ihrer Instagram-Story: "Ruhe in Frieden, mein Freund. Ich hatte mir so sehr gewünscht, dass du es schaffst."