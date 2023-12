Kang: Marvel beendet Zusammenarbeit mit Jonathan Majors nach Gerichtsurteil

Eigentlich sollte Jonathan Majors den neuen Superschurken in der Multiversum-Saga des MCU spielen. Seinen ersten großen Auftritt als Kang hatte er in "Ant-Man and the Wasp: Quantumania". Doch in den letzten Monaten sorgte er mehr mit seinem Privatleben für Schlagzeilen als mit seiner Karriere: Am Montag wurde Majors wegen Belästigung in zwei Fällen und eines Angriffs auf seine Ex-Freundin verurteilt. Daraufhin zog Marvel Studios die Konsequenzen – und trennte sich von dem 34-Jährigen.