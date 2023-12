Modernste Technologie bei "Unter Uns": RTL-Weihnachtsfilm stammt aus KI-Feder

Die Serie "Unter Uns" wird in diesem Jahr eine Weihnachtsfolge beinhalten. Das Besondere: Die Episode wurde teilweise von einer Künstlichen Intelligenz geschaffen.

Pünktlich zu Weihnachten liefert "RTL" den Fans der Serie "Unter Uns" mit "Der kleine Unter Uns Weihnachtsfilm" (zu sehen im Free-Bereich von RTL+) ein vorweihnachtliches Special. Das Besondere daran ist, dass die Folge in Teilen von einer Künstlichen Intelligenz (KI) generiert wurde, wie die Produktionsfirma mitteilte. Demnach wurde das UFA-Serial-Drama-Team sowohl bei den Inhalten als auch bei der Sprache und den Visualisierungen von einer KI unterstützt. Unter anderem ist auch die begleitende Erzählstimme KI generiert.

Laut UFA Serial Drama Produzent Guido Reinhardt ist Künstliche Intelligenz bereits in der Mitte der Gesellschaft angekommen, was Grund genug für einen "Versuchsballon" sei. "Herausgekommen ist ein weihnachtlicher Kurzfilm, eine KI generierte Melange aus Unter-Uns-Figuren frei assoziiert mit der Charles Dickens Weihnachtsgeschichte. Die KI hat hier stark den kreativen Prozess unterstützt, aber nicht verantwortet", so Reinhardt.