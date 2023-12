"ProSieben Thema: Antibiotika vor dem Aus": Kritik zur neuen Reportage mit Thilo Mischke

Was, wenn Antibiotika nicht mehr helfen? Die medizinische Revolution rettete tausende Leben. Doch Supererreger und multiresistente Keime schwächen die Wirkung. Wie bedrohlich könnte das für uns werden? Thilo Mischke widmet sich in seiner neuen Reportage dem Thema.

Als der britische Bakteriologe Alexander Fleming im Jahr 1928 zufällig eine Substanz entdeckte, die lebensbedrohlichen Bakterien etwas entgegensetzen konnte, war das eine medizinische Revolution. Mit der Erfindung des Penicillins begann der Siegeszug der Antibiotika. Fast 100 Jahre später könnte die Erfolgsgeschichte, der Millionen Menschen ihr Leben zu verdanken haben, an ihr Ende gelangen: "Antibiotika vor dem Aus" lautet der Titel einer ProSieben-Reportage, die sich einer globalen Bedrohung widmet: Steigende Antibiotika-Resistenzen und multiresistente Keime könnten für eine Krise ungeahnten Ausmaßes sorgen.

"Was tun, wenn nichts mehr hilft?", fragt der Untertitel des Films. Denn schon heute können bereits kleinere Verletzungen wieder gefährliche Infektionen und Blutvergiftungen nach sich ziehen. Schuld sind die "Supererreger", auf deren Spuren sich Reporter Thilo Mischke im Format "ProSieben Thema" begibt. Wie fortgeschritten ist das weltweite Problem bereits? Was können die Forschung und jeder Einzelne tun, um Schlimmeres zu verhindern? Auf der Suche nach Antworten recherchiert Mischke in drei wesentlichen Hotspots: Krankenhäuser, Tiermastanlagen und Pharmafabriken sind Brutstätten für die resistenten Erreger.