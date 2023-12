"Polizeiruf 110: Nur Gespenster": Kritik zum Krimi mit Anneke Kim Sarnau und Böwe Lina Beckmann

Mit dem schwierigen Liebespaar Bukow (Charly Hübner) und König (Anneke Kim Sarnau) war der Rostocker "Polizeiruf" zwischen 2010 und 2022 fast immer eine Wucht. Eine Naturgewalt, die mit dem Ausstieg von Charly Hübner endete. Im "Polizeiruf 110: Nur Gespenster" ermittelt nun Lina Beckmann zum dritten Mal an der Seite von Sarnau als neue Rostocker Chefin Melly Böwe. Diesmal ist ihr erster Toter, der grausam gefolterte und ermordete Arzt Kai Wülker, offenbar nicht der Kern ihrer Ermittlung. Am Tatort findet sich nämlich aktive – also frische – DNA von Jessica Sonntag, die vor 15 Jahren als Teenagerin verschwand und mittlerweile von ihrem Vater Robert (Holger Daemgen) für tot erklärt wurde.