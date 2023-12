Bizarrer Auftritt beim "Promi-Büßen": Eric Sindermann hält sich für "kleines Genie"

Dumm oder ein "kleines Medien-Genie"? Zunächst feierte sich Eric Sindermann selbst für seine "TV-Präsens". Doch am Ende des Gesprächs mit Olivia Jones berichtete der Reality-Star beim "Promi-Büßen" von seinen Mobbing-Erfahrungen und brach in Tränen aus: "Mir wurde gesagt, ich bin dumm".

Mittlerweile hatte Jones wenigstens die Moderationskärtchen vom Boden aufgesammelt und spielte ihrem Gegenüber Clips von dessen Auftritten im "Sommerhaus der Stars" und lautstarken Wortgefechten vor. "Ich darf nicht an die Wand gehen", räumte Sindermann danach ein. Geschont wurde er trotzdem nicht, warf Jones dem Modemacher doch an den Kopf: "Keiner weiß oder wenige interessiert's, was du da modemäßig so machst." Doch der "Büßer" ließ sich nicht aus dem Konzept bringen. Nach dem Zoff mit Mario Basler im "Sommerhaus" hätte er alle Jacken in Windeseile ausverkauft, berichtete er – "Marketing-Genie" eben.