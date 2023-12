"Your Songs": Diese Stars treten bei dem TV-Musikevent auf

Einen musikalischen Abend mit "außergewöhnlichen Musikmomenten" verspricht die Sendung "Your Song". Jeanette Biedermann und Gregor Meyle präsentieren Welthits und stehen mit zahlreichen prominenten Gästen auf der Bühne. Diesmal treten unter anderem Take That und Ronan Keating auf.

Manchmal braucht's eben zwei Anläufe: Nach dem Flop ihres Musikformats "Playlist of My Life" wagten sich Jeanette Biedermann und Gregor Meyle Ende des vergangenen Jahres an eine neue ARD-Show mit dem simplen Titel "Your Songs". Stars wie Robbie Williams und Michael Patrick Kelly präsentierten dabei ihre Hits auf großer Bühne, begleitet von einer Studioband und dem MDR-Sinfonieorchester. Das Konzept kam an – jedenfalls lädt das Moderatoren-Duo auch in diesem Dezember wieder nationale und internationale Popstars zum Stelldichein.

Stars nehmen auf der Couch bei Biedermann und Meyle Platz Dabei sind diesmal Ronan Keating, Anastacia – und die wohl größte Boyband aller Zeiten: Take That, derzeit bestehend aus Gary Barlow, Howard Donald und Mark Owen. Ebenfalls auftreten sollen die deutschen Stars Wincent Weiss und Adel Tawil, Songwriterin Zoe Wees sowie die österreichische Band Wanda. Das vom MDR produzierte und als "Musikevent" beworbene Format verspricht "außergewöhnliche Musikmomente" – auch abseits der Bühne, wenn die Stars bei Biedermann und Meyle auf der Couch Platz nehmen und so manche Story zum Besten geben.

