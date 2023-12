"Der Bremerhaven-Krimi. Tödliche Fracht": Kritik zum neuen Krmi mit Bernd Hölscher und Elena Uhlig

Bremerhaven – da denkt mancher an das Deutsche Auswandererhaus oder das Schifffahrtsmuseum. Die meisten werden die Hafenstadt jedoch mit der Nordseeküste und unzähligen Schiffen in Verbindung bringen. Sie spielt eine tragende Rolle beim internationalen Warenverkehr im Norden – aber auch, wenn es um den Drogenhandel in Europa geht. Für die ARD und Regisseur Nicolai Rohde der Anlass, um den neuen "DonnerstagsKrimi im Ersten" in der Hafenstadt spielen zu lassen.