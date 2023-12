"ARD Story: Arbeiten, wie ich will": Kritik zur Doku über neue Arbeitsmodelle

Es rumort in Deutschlands Chefetagen und Personalabteilungen. Der Grund: Viele junge Mitarbeitende und Bewerber bringen eine neue Vorstellung von Arbeit mit, die den Idealen der Boomer-Generation oft diametral entgegensteht. Sie wollen weniger und selbstbestimmter arbeiten; bisweilen tragen sie ihre Forderungen schon in den Einstellungsgesprächen selbstbewusst vor.

Bisweilen führt dies dazu, dass manches Unternehmen keine jungen Fachkräfte mehr einstellen will – dabei fehlen gerade diese fast allerorts. Denn der Fachkräftemangel greift in fast jeder Branche um sich. "New Work" lautet der Trendbegriff für neue Arbeitsmodelle, die einen Ausweg aus dem Dilemma versprechen. Doch was steckt dahinter? Die "ARD Story: Arbeiten, wie ich will" forscht nach.

Wer soll dann die Arbeit, etwa in der Pflege, machen? Wie genau stellt sich die "Generation Z" das neue Arbeiten überhaupt vor? Und was verbirgt sich hinter den "New Work"-Modellen, die langsam aber sicher auch in Deutschland Einzug halten? Auf der Suche nach Antworten fragt die ARD-Doku auf Ausbildungsmessen, in mittelständische Unternehmen, in Pflegeheimen und bei der Deutschen Bahn nach.