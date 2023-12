Dieter Bohlen über seinen RTL-Rauswurf: "Für mich war das damals schon traurig"

"Nach fast zwei Jahrzehnten ist jetzt der richtige Zeitpunkt für Veränderung und Weiterentwicklung", hieß es Anfang 2021 in einer Mitteilung von RTL, als die Trennung des Senders von Dieter Bohlen bekannt gegeben wurde. Doch 2022 holte der Kölner Sender den heute 69-Jährigen zurück – nicht nur für DSDS, sondern auch für die neue "Supertalent"-Staffel, die im Frühjahr 2024 ausgestrahlt wird. Während den Aufzeichnungen offenbarte er gegenüber "Bild", wie schwierig die Sendepause damals für ihn war.

Dabei freute er sich auf jemand ganz Bestimmten: Bruce Darnell, der ebenfalls erneut Teil der neuen "Supertalent"-Jury sein wird. Darnells Rückkehr "war mein großer Wunsch". Zwischen den Männern sei in den letzten Jahren eine tiefe Freundschaft entstanden. "Dieter und ich stehen in engem Kontakt", erklärte der Choreograf 2021 im "Bild"-Interview: "Er hat stets an mich geglaubt. Ohne seine Unterstützung wäre ich nicht da, wo ich heute bin."