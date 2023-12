"Die geheime Welt der Superreichen: das Milliardenspiel": Kritik zur ZDF Doku mit Jochen Breyer

ZDF-Mann Jochen Breyer begibt sich in der Doku "Die geheime Welt der Superreichen: das Milliardenspiel" auf die Suche nach den Wohlhabenden des Landes. Es gibt rund 237 Milliardäre in Deutschland, Tendenz steigend.

Über viele Monate haben Julia Friedrichs und Jochen Breyer, Autoren der Reportage "ZDFzeit: Die geheime Welt der Superreichen: das Milliardenspiel" versucht, einige der 237 deutschen Milliardäre in ihren Film zu bekommen. Sie wollten mit ihnen sprechen, nicht (nur) über sie – so lautete der Ansatz ihres 45 Minuten-Beitrags. Doch es hagelte Absagen, denn Milliardäre sind gerade in Deutschland, wo man dem Reichtum gerne mit Argwohn und Neid begegnet, eher öffentlichkeitsscheu. Doch wer sind diese Superreichen überhaupt, von denen es hierzulande übrigens immer mehr gibt? Jedes Jahr veröffentlicht die Zeitschrift "Manager Magazin" eine Liste der 500 vermögendsten Deutschen. Die Liste gilt jedoch als lückenhaft, denn viele der Superreichen haben erfolgreich und teils mit Rechtsmitteln dagegen gekämpft, hier oder auch andernorts genannt zu werden.

Kritische Fragen an Superreiche Julia Friedrichs und Jochen Breyer, die schon gemeinsam am viel diskutierten Film "Geheimsache Katar" arbeiteten, haben es mit Hartnäckigkeit dann doch geschafft, ein paar der reichsten Deutschen vor die Kamera zu holen. Sie lassen sich ihr Leben zeigen, aber – was viel wichtiger ist – sie stellen ihnen auch Fragen. Zum Beispiel: Wie fühlen Sie sich innerhalb der deutschen Gesellschaft? Was halten sie von unserem Gesellschaftssystem? Und: Ist es gerecht, dass wenige ganz viel haben und eine große Mehrheit sehr wenig? Breyer zeigt dabei als "Presenter" mal wieder die ihm eigene Mischung aus Freundlichkeit und präziser Hartnäckigkeit, wenn es um kritisches Nachfragen geht. Das macht der Mann gewohnt gut.

Seine Reise führt Jochen Breyer vom beschaulichen Rheinhessen bis ins mondäne Monaco zu einer Yacht-Messe für Leute, die sich schwimmende Luxusboote für 500 Millionen Euro leisten wollen. Auf einer zweiten, fiktionalen Handlungsebene der Doku verkörpert Schauspielerin Esther Schweins eine Finanzberaterin für Reiche, die das Publikum über ein paar erstaunliche Fakten aufklärt. Darüber, dass die steuerlichen Belastungen für Reiche seit Mitte der 90-er permanent und dramatisch gesunken sind. Egal übrigens, wer zwischendurch an der Regierung war. Und dass man es mit ein wenig Geschick und auf legalem Weg schaffen kann, seine steuerlichen Belastungen als Superreicher auf ein Prozent des Verdienstes oder weniger zu drücken. Ein ganzes Heer von Beratern ist – mit viel Nähe zur Politik – unterwegs, um am Bestand und Ausbau dieser Privilegien zu arbeiten.

Die Privilegien der Wohlhabenden Und dann wäre da noch der oder die allerreichste der 237 deutschen Milliardäre, welche(r) laut Breyer und Friedrichs in diesem Film enthüllt werden soll. Eine Person, die genannte "Listen" bisher auch aussparte. Allein damit schon dürfte eine starke PR-Marke für die ZDF-Primetime-Doku gesetzt sein, die ab Montagabend, 11. Dezember, 19.00 Uhr, auch in der Mediathek verfügbar ist. Laut der Aussage eines der Protagonisten im Film denken viele superreiche Deutsche darüber nach, ihr Land zu verlassen. Offenbar gibt es anderswo noch mehr Privilegien und weniger Argwohn gegenüber den "diskriminierten Reichen".

Natürlich ist "Die geheime Welt der Superreichen: das Milliardenspiel" ein etwas polemischer Film. Andererseits fällt es schwer, bei all dem Zahlenzynismus rund um extremen Reichtum die gezeigten Lebensmodelle unkritisch durchzuwinken. Die reichsten fünf Familien in Deutschland würden mehr Vermögen besitzen als die ärmere Hälfte der Bevölkerung zusammen, rechnete ein Ökonom des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) im Sommer 2023 vor. "Kaum ein westliches Industrieland besteuert Vermögen so gering wie Deutschland", sagt DIW-Ökonom Marcel Fratzscher. Vielleicht sollte man es sich als deutscher Superreicher mit dem Auswandern also noch mal überlegen.

