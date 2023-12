Neu bei Netflix "Leave the World Behind": So düster ist der Thriller mit Julia Roberts

Im Mittelpunkt von „Leave the World Behind“ stehen das Ehepaar Amanda und Clay Sandford und seine Kinder Rosie und Archie. Die vierköpfige Familie aus New York City möchte eine Woche Urlaub auf Long Island machen und hat dafür ein Ferienhaus gemietet. Als sich mehrere Tiere seltsam verhalten, sind die Sandfords noch nicht besorgt. Doch eines Abends bekommen sie Besuch von G. H. Scott und seiner Tochter Ruth. Die beiden berichten, dass es in Manhattan einen Blackout gibt. Dadurch gibt es weder Strom noch Internet, auch das Mobilfunknetz ist ausgefallen. Zudem behaupten die Scotts, dass ihnen das Ferienhaus gehört, können aber keinen Nachweis erbringen. Dennoch lässt Familie Sandford zu, dass die Scotts im Haus übernachten. Am nächsten Tag versucht die Gruppe, den Ereignissen auf den Grund zu gehen, zudem werden beide Familien einander gegenüber zunehmend misstrauisch.

Wer in „Leave the World Behind“ mitspielt

Julia Roberts spielt in „Leave the World Behind“ die PR-Expertin Amanda Sandford. Dank „Pretty Woman“ wurde sie 1990 weltweit bekannt. Es folgten Rollen in erfolgreichen Filmen wie „Die Hochzeit meines besten Freundes“ von 1997, „Die Braut, die sich nicht traut“ von 1999 und „Eat Pray Love“ von 2010. Für ihre Leistung in „Erin Brockovich“ gewann sie 2001 einen Oscar und einen Golden Globe. In „Leave the World Behind“ spielt Ethan Hawke Amandas Ehemann, den Englisch-Professor Clay Sandford. Auch Hawke war mehrfach für den Oscar nominiert, gewann ihn aber noch nie. Unter anderem spielte er 2012 in „Sinister“ und 2013 in „The Purge – Die Säuberung“ mit. Weitere Rollen in „Leave the World Behind“ übernehmen Mahershala Ali und Kevin Bacon. Ali gewann 2017 einen Oscar als bester Nebendarsteller in „Moonlight“ und wiederholte diesen Triumph zwei Jahre später aufgrund seiner Leistung in „Green Book – Eine besondere Freundschaft“. Kevin Bacon ist seit 1978 als Schauspieler aktiv und aus zahlreichen Filmen bekannt.