"Künstliche Intelligenz – Besser als wir?": Kritik zur ARD-Doku über KI

Die Künstliche Intelligenz schleicht sich immer mehr in unser Leben ein. Wie werden wir damit umgehen? Welche Gefahren kommen auf die Gesellschaft zu und wo liegt der Nutzen der neuen Technologie? Die ARD-Doku beleuchtet heute Abend die Zukunft mit KI.

Einer US-amerikanischen "Forbes"-Umfrage aus dem Juli 2023 zufolge glauben drei Viertel der Befragten, dass KI in naher Zukunft zum Verlust von Arbeitsplätzen führen wird. Auch hierzulande ist das Misstrauen groß: Wie aus einer Umfrage von Statista und YouGov hervorgeht, befürchteten 28 Prozent der Deutschen, wegen Künstlicher Intelligenz ihren Job zu verlieren.

Wie sieht die Zukunft mit KI aus?

Gemeinsam mit seiner Co-Autorin Joana Jäschke geht Dampz in der 45-minütigen Dokumentation der Frage auf den Grund, welche Chancen und Risiken der Hype wirklich mit sich bringt. Während der Optimismus in vielen Branchen kaum Grenzen kennt, zweifeln Verbraucherinnen und Verbraucher an der Vertrauenswürdigkeit der neuen Programme. Neben der Angst, im eigenen Beruf von einer KI ersetzt zu werden, treibt viele Menschen die Sorge um die Demokratie um.