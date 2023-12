"Faszination Erde: Wildes Kenia": Kritik zur zweiten Folge der Terra X-Reihe mit Tatort"-Star Sibel Kekilli

Unter dem Titel "Faszination Erde" entführt die ZDF-Wissensreihe "Terra X" das Publikum seit 20 Jahren zu den beeindruckendsten Orten des blauen Planeten. In den ersten fünf Jahren wurde das Format von Joachim Bublath moderiert. Nach dessen Ruhestand übernahm Dirk Steffens im Jahr 2008 die Reihe, der 2022 zu RTL wechselte. Zum Jubiläum der Sendung haben sich die Verantwortlichen nun etwas ganz Besonderes ausgedacht: In drei Folgen reisen Prominente bei Expeditionen in ferne Länder, um sich um selbstgesetzte Themen zu kümmern. Nach dem Schauspieler, Komiker und Synchronsprecher Christoph Maria Herbst, den es in Folge eins ins Land der Koalas, nach Australien, verschlug, ist nun Sibel Kekilli an der Reihe.