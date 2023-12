Kim Basinger: Das macht die Oscar-Preisträgerin heute

Sie gehört zu den ganz Großen in Hollywood: Kim Basinger! Der Star aus den 80er- und 90er-Jahren hat sich längst aus Hollywood zurückgezogen. Doch was macht die Oscar-Preisträgerin eigentlich heute?

Ihre Karriere begann in den späten 70er-Jahren, mit ihrem Auftritt in "9 1/2 Wochen" machte sie Furore: Durch ihre Rolle im Erotikdrama avancierte Kim Basinger zu einer der begehrtesten Frauen Hollywoods. Später machte sie auch mit ernsteren Rollen auf sich aufmerksam, 1998 erhielt sie den Oscar als beste Nebendarstellerin für ihre beeindruckende Darstellung einer Escort-Dame in Curtis Hansons Neo-Noir "L.A. Confidential". Doch kurz danach, mit dem Eintritt ins neue Jahrtausend, nahm ihre Präsenz in der Öffentlichkeit drastisch ab – eine Entscheidung, die sie bewusst traf. Denn Kim Basinger, die am 8. Dezember 70 wird, setzt inzwischen andere Schwerpunkte in ihrem Leben.

Kim Basinger als Bond-Girl In ihren frühen Zwanzigern wurde Kim Basinger von einer renommierten Modelagentur entdeckt: Obwohl sie in dieser Zeit täglich beachtliche 1.000 Dollar verdiente, war die Modewelt für sie persönlich nie wirklich interessant. Sie verabscheute die mit dem Modeln verbundene Eitelkeit: "Es war sehr hart, von einem Auftrag zum nächsten zu gehen und sich immer damit auseinandersetzen zu müssen, wie ich aussah", sagte sie in einem Interview. Im Jahr 1981 entschied sich Basinger dazu, nackt für den Playboy zu posieren, und nutzte diese Gelegenheit als Sprungbrett für ihre wahre Leidenschaft: die Schauspielerei.

Ihren großen Durchbruch erlebte sie als Bond-Girl an der Seite von Sean Connery in "Sag niemals nie" im Jahr 1983. Ihre Rolle in dem erotisch-romantischen Kultdrama "9 1/2 Wochen" markierte einen Wendepunkt in ihrer Karriere und festigte ihr Image als sinnliche Hollywood-Beauty. Weitere bemerkenswerte Werke in ihrer Filmografie waren "Batman" (1989), "Getaway" (1994) und "Prêt-à-Porter" (1994), Nach ihrer Oscar-gekrönten Rolle in "L.A. Confidential" (1998) kann Kim Basinger stolz darauf sein, die einzige Schauspielerin zu sein, die nackt für den Playboy posiert und einen Academy Award gewonnen hat.

Kim Basinger macht Panik-Attacken öffentlich Interessanterweise bedeutete die Auszeichnung aber keinen Schub für ihre Schauspielkarriere, Basinger zog sich eher zurück. In einem Interview mit "Vanity Fair" sprach Basinger 2013 offen über ihren Werdegang in Hollywood. Sie sei "gesegnet, weil ich so lange überlebt habe". Obwohl sie immer ein Verfechter der Kunst war, hege sie tiefe Vorbehalte gegenüber der Künstlichkeit des Berühmtseins. Sie sei kein "Mädchen für rote Teppiche", erklärte sie einmal. "Aber ich liebe die Arbeit."

Basinger erzählte dem Magazin, dass sie eine Zeit lang unter Agoraphobie (Platzangst) und Angstzuständen gelitten habe. Sie musste sich aus dem Rampenlicht zurückziehen und mit ihren Stimmungsschwankungen fertig werden: "Jetzt wache ich auf und genieße das Leben. Ich wollte nicht auf Drogen leben. Ich wollte mich allem stellen, wovor ich Angst hatte", sagte sie damals. Auch die Beziehung zu ihrer 1995 geborenen Tochter Ireland, die aus ihrer zehnjährigen, teils turbulenten Ehe mit Schauspielkollege Alec Baldwin stammt, war ein Grund, sich zurückzuziehen: Ihre Tochter sei "im Rampenlicht aufgewachsen, aber ich habe versucht, ihr Stabilität und eine ruhigere Welt zu bieten".

Die leidenschaftliche Tierschützerin Es bleibt jedoch festzuhalten, dass sich Basinger trotz ihrer bewussten Entscheidung, ihr Engagement einzuschränken, nie ganz aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. In den letzten 20 Jahren war sie sowohl im Fernsehen als auch in der Filmbranche ständig präsent und spielte in einer Vielzahl von Produktionen mit, von "8 Mile" (2002), über "The Sentinel – Wem kannst du trauen?" (2006) bis hin zu den letzten beiden "50 Shades of Grey"-Filmen.

Auch privat ist Basinger zur Ruhe gekommen: Sie ist seit fast zehn Jahren mit ihrem Freund, dem Friseur Mitch Stone, zusammen. Und sie fand neue Aufgaben: Im Laufe der Jahre hat Basinger eine Vorliebe für das Schreiben von Kindergeschichten entwickelt: "Mein Freund und ich verbringen viel Zeit auf Hawaii, unserem Lieblingsort auf der Welt. Ich habe das Schreiben schon immer geliebt, und in letzter Zeit habe ich mich immer mehr darauf verlegt, vor allem auf Kinderbücher", sagte sie 2017 in einem Interview mit "Georgian Journal". Das Wichtigste sei für sie aber die Arbeit mit verschiedenen Tierschutzgruppen, "um die Grausamkeiten zu stoppen, die in jedem Land auf diesem Planeten stattfinden."